Bayern reagiert auf Blockabfertigung ab Montag mit LKW-Straßensperren

Rohrdorf: Bayern reagiert auf die LKW-Blockabfertigung in Tirol. Ab kommendem Montag sollen an den betroffenen Tagen abseits der Autobahnen Straßen für den grenzüberschreitenden Lastwagen-Verkehr gesperrt werden. Das haben Ministerpräsident Söder und Verkehrsminister Bernreiter bei einem Ortstermin an der A8 bei Rohrdorf angekündigt. Ziel ist demnach zu verhindern, dass LKW beim Versuch, einen Rückstau zu vermeiden, kleinere Straßen verstopfen. Söder sprach von einer Art Notwehr zum Schutz der Bürger. Hauptziel bleibe aber, dass es künftig keine Blockabfertigungen mehr gebe. Nun sollen Hinweisschilder aufgestellt werden, die vor den Straßensperrungen warnen. Für ein Abfahrverbot von der Autobahn hat die Staatsregierung nach eigenen Angaben keine Erlaubnis vom Bund erhalten. - Tirol lässt immer wieder nur einige hundert LKW pro Stunde aus einreisen, um die dortigen Anwohner zu entlasten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2022 09:45 Uhr