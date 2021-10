Bayern-Profi Hernandez muss Haft nicht antreten

Astronaut Maurer ist in Cape Canaveral angekommen

Cape Canaveral: Wenige Tage vor seinem geplanten Start zur Internationalen Raumstation ISS ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer in Cape Canaveral angekommen. Maurer und seine drei Nasa-Kollegen stiegen aus einem kleinen Flugzeug auf dem Weltraumbahnhof in Florida. Bis zum Start am Sonntag stehen noch viele Vorbereitungen und Kontrollüberprüfungen an. Maurer ist der vierte Deutsche auf der ISS und bald der 600. Mensch im All. Rund ein halbes Jahr wird er in dem Labor über der Erde forschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2021 09:00 Uhr