Bayern pocht nach Bildungsgipfel auf Eigenständigkeit

Meldungsarchiv - 15.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Nach dem gestrigen Bildungsgipfel hat die Staatsregierung die Eigenständigkeit Bayerns in Sachen Bildung betont. Wissenschaftsminister Blume hat in einem Interview wörtlich gesagt, "Bildungszentralismus wird es mit uns nicht geben, das passt nicht zu Deutschland". Der CSU-Politiker warf Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger vor, eine "Bundesankündigungsministerin" geworden zu sein. Statt auf einem Bildungsgipfel befinde man sich in einem Tal, was die vertrauensvolle Zusammenarbeit betreffe, so Blume. Lehrerverbands-Präsident Meidinger sagte nach dem Treffen, man habe gesehen, dass die Erkenntnis da ist, dass man nur gemeinsam gegen den Bildungsnotstand vorgehen könne. Sein Verband hoffe, dass es in der angekündigten neuen Arbeitsgruppe eine breite Zusammenarbeit geben werde, so Meidinger in den Funke-Zeitungen. Stark-Watzinger hatte beim Bildungsgipfel für mehr Zusammenarbeit geworben und dafür die Einrichtung einer Taskforce angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 06:00 Uhr