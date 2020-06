Bayern plant wieder Abschiebeflüge ab dem zweiten Halbjahr

Tausende Menschen demonstrieren in deutschen Städten gegen Rassismus

Berlin: Tausende Menschen haben in mehreren deutschen Städten lange Menschenketten gebildet und so ein Zeichen gegen Rassismus und soziale Ungleichheit gesetzt. In Berlin sprachen die Veranstalter vom Bündnis "Unteilbar" von 20.000 Teilnehmern. Laut Polizei trugen die Menschen vielfach Mundschutz und bildeten mit Hygiene-Abstand ein neun Kilometer langes so genanntes Band der Solidarität, das vom Brandenburger Tor bis in den Stadtteil Neukölln reichte. Dem bundesweiten Demo-Aufruf folgten die Menschen auch in Freiburg, Chemnitz, Detmold, Plauen, Münster und Passau. // In Hamburg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 840 Menschen an einer Kette - ebenfalls mit viel Abstand zwischen den Menschen. In Leipzig gingen nach Polizeiangaben rund 1.400 Menschen auf die Straße und bildeten 15 Minuten lang eine Menschenkette.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 19:00 Uhr