Bayern plant offenbar einen noch härteren Lockdown

05.12.2020 11:45 Uhr

München: In Bayern sollen die bestehenden Corona-Auflagen wohl noch weiter verschärft werden. Über entsprechende Maßnahmen will das Kabinett morgen auf einer Sondersitzung beraten. Nach Informationen des Münchner Merkur ist im Gespräch, bereits nächste Woche in höheren Klassen einen Wechsel - oder Hybridunterricht einzuführen. Auch nächtliche Ausgangssperren im Freistaat werden erwogen. Konkret schlage Ministerpräsident Söder vor, dem Beispiel von Baden-Württemberg zu folgen. Dort soll in Hotspots eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr morgens gelten. Die eigene Wohnung darf dann nur noch aus triftigem Grund verlassen werden. - Wegen anhaltend hoher Corona-Zahlen haben der Landkreis Regen und die Stadt Passau heute ihre Ausgangsbeschränkungen ausgeweitet. Im Landkreis Regen gelten sie damit auch tagsüber. In Passau wurde die Regelung um eine Woche verlängert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.12.2020 11:45 Uhr