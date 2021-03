Bayern plant Modellregionen für Wege aus dem Lockdown

Nachrichtenarchiv - 24.03.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Immer mehr Städte und Landkreise in Bayern wollen am Modellprojekt für Wege aus dem Lockdown teilnehmen. Zuletzt hat sich am Abend Regensburg darum beworben. Nach Angaben von Ministerpräsident Söder soll das vorsichtige Zurückfahren von Corona-Schutzmaßnahmen in Handel oder Kultur nach Ostern in acht Modellregionen getestet werden. Es solle aus jedem der sieben Regierungsbezirke jeweils eine Stadt oder ein Landkreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 und von weniger als 150 teilnehmen, aus Oberbayern zwei, sagte Söder. Es gebe bereits mehr Bewerber als Plätze.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.03.2021 18:45 Uhr