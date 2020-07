Bayern plant keine weitere Entschädigung für Opfer des Oktoberfestattentats

Nachrichtenarchiv - 09.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung plant keine weitere Entschädigung für die Opfer des Oktoberfestattentats. Aus dem zuständigen Sozialministerium hieß es auf BR-Anfrage, die Staatsregierung habe sich bereits direkt nach dem Anschlag im Jahr 1980 zu ihrer Verantwortung bekannt, um dem Leiden der Opfer gerecht zu werden. An Verletzte und Angehörige der Toten wurde demnach insgesamt ein Betrag von 500.000 D-Mark ausgezahlt. Die Bundesregierung dagegen will Opfer des Oktoberfestattentats jetzt offenbar erstmals entschädigen. Ein Sprecher des Justizministeriums bestätigte der Zeitung "taz" Gespräche über eine Solidarleistung. Der Generalbundesanwalt hatte das Attentat in dieser Woche als rechten Terrorakt eingestuft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2020 15:00 Uhr