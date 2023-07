Bayern plant große Römer-Ausstellung

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei bis zu 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Franken später länger sonnig. Gebietsweise Schauer und vereinzelt kräftige Gewitter. Lebhafter, in Franken und Nordschwaben in Böen auch starker Wind. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. Nachts in Alpennähe noch Schauer oder Gewitter, sonst klar oder locker bewölkt. Tiefstwerte um 11 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen recht sonnig und deutlich wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2023 06:00 Uhr