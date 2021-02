Bayern plant bei Grenzkontrollen offenbar Ausnahmen für Pendler

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: An den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol treten in der Nacht schärfere Einreiseregeln in Kraft. Aus Angst vor den dort verbreiteten, ansteckenderen Varianten des Coronavirus werden an den Grenzübergängen in Bayern und Sachsen stationäre Kontrollen eingerichtet. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur plant der Freistaat auch Ausnahmen für Pendler. Demnach wurde die bayerische Einreise-Quarantäne-Verordnung entsprechend geändert. In dem Text ist laut dpa von Ausnahmen für Grenzgänger und Grenzpendler die Rede, wenn deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe dringend erforderlich und unabdingbar ist. Die Bundesregierung hatte eigentlich nur Ausnahmen für medizinisches Personal, landwirtschaftliche Saison-Arbeitskräfte und Lkw-Fahrer vorgesehen - sie alle müssen aber einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

