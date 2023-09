Bayern plant bei Cannabis-Legalisierung eigene Kontrolleinheit

München: Bayern will für den Fall einer bundesweiten Cannabis-Legalisierung den Konsum durch eigene Maßnahmen beschränken. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministers Holetschek soll es eine "zentrale Kontrolleinheit" geben, die den Konsum eindämmt und so weit wie möglich verhindert. Auch sollen alle in Frage kommenden juristischen Schritte ergriffen werden, um gegen das Gesetz vorzugehen, falls es in Kraft tritt. Die Ampel-Regierung hatte den Gesetzentwurf für eine teilweise Legalisierung von Cannabis im August auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist überzeugt, dass damit Drogenkriminalität eingedämmt und der Gesundheitsschutz erhöht werden kann. Das Vorhaben muss noch durch den Bundestag und den Bundesrat.

