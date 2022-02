Bayern passt Coronaregeln in Schulen an

Nachrichtenarchiv - 01.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Regeln für die Schulen in Bayern werden angepasst. Wie Kultusminister Piazolo nach einer Kabinettssitzung sagte, können Schulleiter künftig bei größerem Ausbruchsgeschehen ganze Klassen nach Hause und in den Distanzunterricht schicken, und zwar für fünf Tage. Sie müssen nicht mehr auf eine entsprechende Anweisung des Gesundheitsamtes warten. Voraussetzung sei allerdings, dass rund 50 Prozent der Schüler einer Klasse infiziert sind. Damit lenkt das Kultusministerium nach Kritik von Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden ein. Coronabedingt fehlen in Bayern im Unterricht aktuell rund zwei Prozent aller Lehrkräfte und mehr als fünf Prozent aller Schülerinnen und Schüler.

