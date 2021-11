Bayern nimmt fast 2 Milliarden durch Erbschafts- und Schenkungssteuer ein

Intensivmediziner sehen Corona-Lage "außer Kontrolle"

Berlin: Die Corona-Pandemie ist nach Ansicht der Intensivmediziner außer Kontrolle. Die Lage in vielen Kliniken spitze sich zu, die Intensivstationen seien überlastet, Ärzte bereiteten sich verstärkt auf Patientenverlegungen vor, so die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Divi-Präsident Marx warnte, wenn die Infektionsdynamik in den nächsten Tagen und Wochen anhalte, werde eine Priorisierung von Eingriffen und eine Umorganisation in weiten Teilen Deutschlands notwendig. Sachsen muss sich nach Einschätzung der Landesärztekammer bereits auf eine so genannte Triage vorbereiten - also eine Auswahl, wer behandelt wird und wer nicht. Es gebe nur noch wenige Betten auf den Intensivstationen, so Kammerpräsident Bodendieck in NDR Info.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2021 22:00 Uhr