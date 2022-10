Bayern nimmt Abschied von verstorbener Barbara Stamm

Grüne stützen Habecks Kurs in der Energiepolitik

Bonn: Die Grünen haben Bundeswirtschaftsminister Habeck in der Energiepolitik den Rücken gestärkt. Auf ihrem Parteitag in Bonn stimmten die Delegierten mit großer Mehrheit für den Leitantrag des Vorstands. Er sieht vor, zwei Atomkraftwerke in Süddeutschland bis zum kommenden Frühjahr in Reserve zu halten. Damit sollen mögliche Engpässe in der Stromversorgung abgefedert werden. Durchgefallen ist dagegen ein Antrag von Vertretern der Grünen-Basis, in dem ein Nein zum sogenannten Streckbetrieb der Atommeiler und zu längeren Laufzeiten gefordert wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2022 01:00 Uhr