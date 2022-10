Bayern nimmt Abschied von Barbara Stamm

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: In der unterfränkischen Stadt hat der Staatsakt für die verstorbene ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm begonnen. Im Würzburger Kiliansdom wird von Bischof Jung ein Requiem zelebriert. Viele Wegbegleiter aus Politik und Gesellschaft wollen daran teilnehmen, wie Ministerpräsident Söder, Landtagspräsidentin Aigner und Oberbürgermeister Schuchardt. Zuvor hatten zahlreiche Menschen die Gelegenheit genutzt, sich am Sarg von der Verstorbenen zu verabschieden. Eine Sprecherin des Landtags sprach von rund 800 Besuchern im Würzburger Dom. Stamm ist am 5. Oktober im Alter von 77 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2022 14:00 Uhr