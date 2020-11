Bayern muss auch in Zukunft massiv Strom importieren

Moderna beantragt noch heute Zulassung von Impfstoff in Europa

Washington: Der US-Konzern Moderna will als drittes Pharmaunternehmen weltweit beantragen, einen Impfstoff gegen das Corona-Virus zuzulassen. Entsprechende Anträge sollen sowohl in den USA als auch in Europa bei den zuständigen Behörden noch heute eingehen. Wie Moderna mitteilte, geht es um eine sogenannte Notfallzulassung, die ein beschleunigtes Verfahren erlaubt. Der Konzern gibt sich nach einem Massentest an mehr als 30.000 Menschen optimistisch. Dabei erkrankten fast 200 Teilnehmer an Covid-19. Allerdings waren die allermeisten in der Gruppe, die ohne ihr Wissen statt des Impfstoffs ein Placebo gespritzt bekommen hatten. Der Mainzer Impfstoffentwickler Biontech und sein Partner Pfizer hatten zuvor schon eine Zulassung in den USA und Großbritannien beantragt. Die britischen Behörden prüfen derzeit außerdem ein Mittel von Astrazeneca.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2020 16:00 Uhr