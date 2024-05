Bayern München will Kompany als neuen Trainer verpflichten

München: Vincent Kompany wird neuer Trainer beim deutschen Fußball-Rekord-Meister Bayern München. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 38-jährige Belgier einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2027 erhalten. An seinen bisherigen Verein FC Burnley zahlen die Bayern eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro. Die Unterschrift unter den Trainer-Vertrag wird Kompany demnach kommende Woche leisten. Dann will der Verein die Personalie auch offiziell bestätigen. Vincent Kompany hatte als Spieler vor allem mit Manchester-City Erfolge gefeiert und war bei Trainer Guardiola in die Lehre gegangen. Als Trainer führte er den FC Burnley in die englische Premier League, aus der der Verein in dieser Saison aber wieder abstieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 15:00 Uhr