Bayern München will im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League 0:1-Rückstand gegen Lazio Rom aufholen

Zum Sport: Der FC Bayern spielt am Abend in der Fußball-Champions League das Achtelfinalrückspiel gegen Lazio Rom. Die Münchner haben das Hinspiel mit 0:1 verloren. Trainer Tuchel sagte, fürs Erreichen des Viertelfinals brauche es einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. Das sei eine Herausforderung. Anstoss in München ist um 21 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 06:00 Uhr