Bayern München verpflichtet Vincent Kompany als neuen Trainer

München: Vincent Kompany wird neuer Trainer beim deutschen Fußball-Rekord-Meister Bayern München. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 38-jährige Belgier einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2027 erhalten. An seinen bisherigen Verein FC Burnley zahlen die Bayern eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro. Vincent Kompany führte als Trainer den FC Burnley in die englische Premier League, aus der der Verein in dieser Saison aber wieder abstieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 19:00 Uhr