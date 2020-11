Bayern München und FC Augsburg spielen beide 1:1

Nach Bluttat von Nürnberg ist 66-Jähriger tatverdächtig

Nürnberg: In der fränkischen Stadt sind am Vormittag zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Wie die Ermittler am Abend mitteilten, ist der Tatverdächtige ein 66-jähriger Mann, er wurde kurz nach den tödlichen Schüssen in der Nähe des Tatorts im Stadtteil Nürnberg-Gebersdorf festgenommen. Bei den Getöteten handelt es sich um eine 63-jährige Frau und einen 62-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.11.2020 22:15 Uhr