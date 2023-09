Bayern München und Augsburg gewinnen Bundesligaspiele

München: Der FC Bayern steht nach einem Torfestival zumindest bis morgen an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Die Münchner besiegten den VfL Bochum 7:0. Dreifachtorschütze Harry Kane stellte einen Vereinsrekord auf. Sieben Tore in den ersten fünf Spielen hat in der Klubhistorie noch kein Spieler geschafft. Im Abendspiel gewann Werder Bremen gegen den 1. FC Köln 2:1. Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach - Leipzig 0:1, Dortmund - Wolfsburg 1:0 und Union Berlin - Hoffenheim 0:2 Am siebten Spieltag der zweiten Bundesliga haben sich FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig 2:2 getrennt. Greuther Fürth gewann zu Hause gegen den Karlsruher SC 4:3. Wehen Wiesbaden unterlag Elversberg 0:2.

