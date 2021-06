Bayern München startet in Gladbach in die neue Saison

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die deutsche Fußball-Liga hat den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Meister Bayern München eröffnet die 59. Saison am 13. August mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Der letzte Spieltag ist für den 14. Mai nächsten Jahres geplant. Das DFB-Pokalfinale soll sieben Tage später wie gewohnt im Berliner Olympiastadion stattfinden. Die zweite Fußball-Bundesliga startet schon am 23. Juli in die neue Saison.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 23:00 Uhr