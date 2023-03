Bayern München spielt um Einzug ins Champions-League-Viertelfinale

Kurzmeldung ein/ausklappen Pistorius reagiert zurückhaltend auf Recherchen zur Nordstream-Explosion

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat zurückhaltend auf Recherchen zu den Hintergründen der Explosionen an den Nordstream-Pipelines im vergangenen Jahr reagiert. Im Deutschlandfunk sagte der SPD-Politiker, es gelte abzuwarten, was sich davon wirklich bestätige. Es könne sich genauso gut um eine "False-Flag-Aktion" handeln, also ein bewusstes Täuschungsmanöver. Nach Informationen der ARD und der "Zeit" sollen Spuren in Richtung Ukraine führen. Unter Berufung auf geheimdienstliche Hinweise heißt es, eine pro-ukrainische Gruppe könnte verantwortlich sein. So sei das Schiff, mit dessen Hilfe die Anschläge verübt worden sein sollen, von einer Firma mit ukrainischen Geschäftsführern gechartert worden. Der Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Podolyak, schrieb auf Twitter, Kiew habe nichts mit dem Vorfall in der Ostsee zu tun und habe keine Informationen über pro-ukrainische Sabotage-Gruppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2023 10:00 Uhr