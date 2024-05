Bayern München spielt 2:2 im Halbfinal-Hinspiel

Zum Fußball: Bayern München hat im Halbfinal-Hinspiel der Champions League unentschieden gegen Real Madrid gespielt. 2:2 hieß es am Abend in München. Die Tore für die Bayern erzielten Leroy Sane und Harry Kane. Für die Spanier war Vinicius Junior zweimal erfolgreich. Das Rückspiel findet in einer Woche in Madrid statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 06:00 Uhr