Bayern München siegt in Champions-League 5:0 gegen Kiew

Über 100 Menschen sterben bei Bandenkrieg in ecuadorianischem Gefängnis

Guayaquil: Nach heftigen Kämpfen in einer Haftanstalt in Ecuador mit mehr als hundert Toten hat Präsident Lasso einen Ausnahmezustand in allen Gefängnissen ausgerufen. Lasso kündigte eine Krisensitzung an. In einem Gefängnis in Guayaquil hatten sich Mitglieder rivalisierender Banden mit Messern und Schusswaffen bekämpft. Nach jüngsten Angaben wurden dabei 116 Menschen getötet und fast 80 verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 08:00 Uhr