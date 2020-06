Bayern München schließt Transfer-Verzicht nicht aus

Weiterer Fall von Polizeigewalt in Atlanta

Atlanta: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis ist in den USA ein weiterer Fall von Polizeigewalt bekannt geworden. Bei der Festnahme von zwei Studenten, die an den landesweiten Anti-Rassismus-Protesten teilgenommen hatten, sind Beamte in der US-Metropole Atlanta offenbar äußerst rabiat vorgegangen. Bürgermeisterin Bottoms sagte, die Aufnahmen der Polizeiaktion seien schockierend anzusehen. Zwei Polizisten seien entlassen und drei weitere in den Innendienst versetzt worden. Bottoms warnte gleichzeitig vor weiteren Ausschreitungen. In den USA kommt es seit Tagen landesweit zu gewaltsamen Protesten. In vielen größeren Städten herrscht Ausgangssperre. Wie jetzt erst bekannt wurde, ist US-Präsident Trump am Freitag in den Sicherheitsbunker des Weißen Hauses gebracht worden. Demonstranten hatten versucht, das Gelände zu stürmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 11:00 Uhr