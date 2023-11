Bayern München schlägt Borussia Dortmund mit 4:0

Dortmund: Fußball-Bundesligist Bayern München hat nach der Pokal-Blamage ein Statement gesetzt und Borussia Dortmund erst einmal distanziert. Die Münchner gewannen den Klassiker beim Erzrivalen mit 4:0; drei Treffer erzielte Stürmerstar Harry Kane. Die Tabelle führt weiterhin Leverkusen mit zwei Punkten Vorsprung an. Die Werkself hatte zuvor in Hoffenheim mit dem zehnten Pflichtspielsieg in Folge einen neuen Klubrekord aufgestellt.

