Bayern München kann am Dienstag Meister werden

München: In der Fußball-Bundesliga kann der FC Bayern München am nächsten Dienstag zum achten Mal hintereinander deutscher Meister werden. Die Bayern gewannen am Abend das Spitzenspiel gegen Mönchengladbach 2:1 und haben damit weiter sieben Punkte Vorsprung auf den Verfolger Dortmund. Die Borussen hatten zuvor 1:0 in Düsseldorf gesiegt. Außerdem spielten: Paderborn - Bremen 1:5; Wolfsburg - Freiburg 2:2; Hertha BSC - Frankfurt 1:4 und Köln - Union Berlin 1:2. In der zweiten Fußball-Bundesliga gewann Fürth in Nürnberg 1:0. Regensburg verlor 1:4 in Heidenheim.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 23:00 Uhr