Bayern München ist Meister - Deutsches Eishockey-Team zieht ins WM-Finale ein

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München sich am letzten Spieltag in einem Herzschlagfinale doch noch die Meisterschaft gesichert. Die Münchner gewannen die Partie beim 1. FC Köln, gleichzeitig kam Rivale Dortmund gegen Mainz nicht über ein Unentschieden hinaus. Für die Bayern ist es der elfte Meistertitel in Serie. Möglicherweise wird es eine doppelte Meisterfeier gemeinsam mit der Frauen-Mannschaft des Vereins geben. Diese kann beim letzten Match dieser Spielzeit gegen Potsdam ab 14 Uhr ebenfalls den Titel holen. Derweil feiert auch der FC Augsburg: Die bayerischen Schwaben halten die Klasse und stehen in der Schlusstabelle auf Platz 15. Und bei der Eishockey-WM steht die deutsche Mannschaft erstmals seit 93 Jahren wieder in einem Finale. Das Team besiegte die USA mit 4:3 nach Verlängerung. Das Endspiel ist heute Abend. Gegner ist Kanada.

