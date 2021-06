Bayern München gleicht im Kampf um Basketball-Meisterschaft aus

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf um die deutsche Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen Alba Berlin zum 1:1 ausgeglichen. Knapp 24 Stunden nach der Auftaktniederlage in der Best-of-Five-Serie gewannen die Münchner Spiel zwei mit 76 zu 66. Die beiden ersten Spiele fanden in Berlin statt. Das dritte Spiel wird morgen Nachmittag in München ausgetragen. Bis zu 1.300 Fans dürfen in die Halle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 06:00 Uhr