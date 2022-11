Bayern München gewinnt letztes Spiel vor der WM-Pause

Steinmeier spricht zum Volkstrauertag im Bundestag

Berlin: Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag wird am frühen Nachmittag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Bundespräsident Steinmeier spricht zum Volkstrauertag das traditionelle Totengedenken. Als Gast anwesend ist der lettische Staatspräsident Levits. Seine Gedenkrede steht ganz im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Zuvor legen Steinmeier und Levits gemeinsam mit Vertretern von Bundestag, Bundesrat und Bundeswehr Kränze in der Zentralen Gedenkstätte in der Neuen Wache in Berlin nieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 07:00 Uhr