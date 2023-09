Bayern München gewinnt gegen Mönchengladbach, Nürnberg verliert in Kaiserslautern

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern in Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen. Es war der dritte Sieg am dritten Spieltag für die Münchner. In der 2. Liga unterlag Nürnberg in Kaiserslautern. Am Ende hieß es für die Pfälzer 3:1. Heute Mittag spielt unter anderem Greuther Fürth gegen Hannover.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2023 06:30 Uhr