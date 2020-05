Bayern München deklassiert Düsseldorf mit 5:0

US-Städte werden erneut von schweren Unruhen erschüttert

Washington: In den USA halten die Unruhen nach dem gewaltsamen Tod eines Schwarzen infolge eines Polizeieinsatzes an. In mehreren Städten wurden Ausgangssperren verhängt. Vielerorts schlugen zunächst friedliche Demonstrationen in Gewalt um. So zeigt der US-Fernsehsender CNN aus Los Angeles Bilder einer Reihe zerstörter Polizeifahrzeuge. Ähnliche Vorfälle gab es auch in anderen Städten. In der Nacht zogen auch wieder tausende Menschen durch Minneapolis, wo der Mann am Montag gestorben war. Auch hier wurden Autos in Brand gesteckt. US-Präsident Trump drohte angesichts der Gewalt mit dem Einsatz des Militärs. Gouverneure und Bürgermeister müssten viel härter vorgehen, sonst werde die Regierung einschreiten, twitterte Trump. Er und Justizminister Barr machten linke Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich. Die Gewalt sei geplant und gehe auf das Konto von anarchistischen Linksextremisten, erklärte Barr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 06:00 Uhr