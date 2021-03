Bayern München baut Vorsprung auf Leipzig aus

Dreyer kann Ampel-Koalition verlängern, Kretschmann hat Auswahl

Mainz: Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kann Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD ihre Regierung mit FDP und Grünen fortsetzen. Die SPD steht dort in der aktuellen ARD-Hochrechnung bei 36,1 Prozent. Mit den bisherigen Koalitionspartnern - der FDP und den Grünen - kann und will sie auch zukünftig regieren. Im Landtag in Mainz erstmals vertreten sind wohl die Freien Wähler, die aktuell auf 5,2 Prozent kommen. Die AfD verliert gut vier Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren, bleibt aber im Landtag. In Baden-Württemberg hat die Landtagswahl Ministerpräsident Kretschmann neue Möglichkeiten gebracht. Er kann nach dem Wahlsieg seiner Grünen entweder weiter mit der CDU regieren oder mit SPD und FDP eine Ampelkoalition bilden. Offen ist derzeit, ob auch eine Koalition der Grünen nur mit der SPD möglich ist. In beiden Bundesländern ging die Wahlbeteiligung zurück. Wegen der Pandemie galten in den Wahllokalen strenge Hygieneregeln. Viele Bürger gaben deshalb ihre Stimme per Brief ab. In Rheinland-Pfalz nutzten fast zwei Drittel diese Option.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.03.2021 23:30 Uhr