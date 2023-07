Bayern möchte Fernwasserversorgung ausbauen

Meldungsarchiv - 21.07.2023 13:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Bayern will die elf Fernwasserleitungen im Freistaat miteinander verbinden. Umweltminister Glauber kündigte den Bau von mehreren hundert Kilometern neuer Fernleitungen an, und zwar innerhalb einzelner Regionen sowie vom wasserreicheren Süden in den wasserknapperen Norden, etwa vom Bodensee oder der Lechmündung nach Franken und Niederbayern. Die derzeitigen Inseln würden damit zu einem großen bayernweiten Netz, so der Freie-Wähler-Politiker. Das solle die ortsnahe öffentliche Wasserversorgung unterstützen und im Bedarfsfall entlasten. Die Kosten bezifferte Glauber auf vier bis fünf Milliarden Euro.

