Bayern meldet starken Anstieg von Fahrrad-Unfällen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesregierung erwägt Umstellung des Briefsystems

Berlin: Nach den zunehmenden Beschwerden über eine zu langsame Zustellung bei der Deutschen Post erwägt die Bundesregierung nun eine Zwei-Klassen-Zustellung in langsame und schnelle Briefe. Wirtschaftsstaatssekretärin Brantner sagte der Süddeutschen Zeitung, die Zustellung solle so besser und verlässlicher werden. Es gebe Briefe, die seien dringend und müssten sicher am nächsten Tag ankommen, bei anderen Sendungen komme es dagegen auf einen Tag nicht an. Für Verbraucher bedeutet dies aber wahrscheinlich einen Preisaufschlag für Expressbriefe. Aktuell gibt es keinen Anspruch darauf, dass ein Brief innerhalb einer bestimmten Frist befördert wird. In den vergangenen Jahren häuften sich die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur. Die Deutsche Post verwies auf einen hohen Krankenstand und Personalmangel im Allgemeinen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2023 18:45 Uhr