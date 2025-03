Bayern meldet mehr Angriffe auf staatliche IT-Infrastruktur

Nürnberg: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Angriffe auf staatliche IT-Infrastruktur deutlich gestiegen. Nach Zahlen des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik gab es in Bayern rund 5.800 verdächtige Aktivitäten. Das sind 600 Fälle mehr als im Vorjahr und sogar rund 1.800 mehr also noch 2022. Zu den häufigsten Angriffsmethoden zählt das sogenannte Phishing. Dabei versuchen Cyber-Kriminelle mit gefälschten Mails, SMS oder QR-Codes an sensible Daten wie Passwörter oder Bankinformationen zu gelangen. Ein Teil der gestiegenen Zahlen geht laut Behörde darauf zurück, dass die Fälle besser erkannt werden, aber auch darauf, dass immer mehr Betreiber Angriffe melden.

