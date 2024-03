Bayern meldet Höchstand bei Verfahren wegen Hass im Internet

München: In Bayern nehmen Verfahren wegen Hass und Hetze im Internet weiter deutlich zu: Wie Justizminister Eisenreich mitgeteilt hat, haben die Behörden im vergangenen Jahr mehr als 3.100 neue Verfahren eingeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 28 Prozent. Eisenreich sprach von einem Höchststand. Besonders häufig sind die Angriffe demnach rassistisch oder antisemitisch motiviert. Die meisten neuen Ermittlungsverfahren richteten sich gegen bekannte Täter. In mehr als einem Viertel der Fälle wurde Anklage erhoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 12:00 Uhr