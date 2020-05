Bayern meldet 20-Jahres-Hoch bei Einbürgerungen

Weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft getreten

München: In Bayern sind um Mitternacht weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. So dürfen große Geschäfte und Einkaufszentren wieder aufmachen, sofern sie die Hygieneregeln beachten. Auch Zoos, Museen und Bibliotheken können wieder für Besucher öffnen. Fahrschulen und Musikschulen dürfen eingeschränkt Unterricht anbieten. Außerdem kehren die Viertklässler an die Grundschulen zurück, und auch für die Schüler, die nächstes Jahr ihren Abschluss machen, beginnt wieder der Präsenzunterricht. Auch andere Bundesländer lockern die Restriktionen. So öffnen in Nordrhein-Westfalen die Restaurants und Fitnesscenter; in Niedersachsen dürfen Ferienwohnungen vermietet werden und die Gastronomie nimmt ebenfalls den Betrieb wieder auf; und in mehreren Ländern kehren weitere Schüler an die Schulen zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2020 06:00 Uhr