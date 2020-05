Bayern lockert weitere Corona-Auflagen

Südtirol öffnet sich für deutsche Sommerurlauber

Madrid: Auch andere EU-Staaten lockern heute ihre Corona-Auflagen. In Spanien darf rund die Hälfte der Einwohner unter strikten Abstandsvorkehrungen wieder auf die Straße. Restaurants dürfen ihre Bereiche im Freien öffnen. Im Freundeskreis dürfen sich bis zu zehn Menschen treffen. Ausgenommen von den Lockerungen sind jedoch Madrid und Barcelona, weil sie von der Infektionswelle nach wie vor stark betroffen sind. In Belgien öffnen die Geschäfte wieder, Restaurants und Cafés bleiben aber geschlossen. In Frankreich dürfen die Menschen erstmals seit acht Wochen ihre Wohnungen ohne strenge Auflagen verlassen. Viele Geschäfte öffnen wieder. Hier sind Paris und das Grenzgebiet zu Deutschland von den Lockerungen zum Teil noch ausgeschlossen. In Südtirol treten heute mehr Lockerungen in Kraft als im übrigen Italien. Landeshauptmann Kompatscher sagte dem BR, er rechne damit, dass Touristen aus Deutschland ihren Sommerurlaub in Südtirol verbringen können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.05.2020 09:45 Uhr