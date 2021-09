Bayern lockert seine Anti-Corona-Maßnahmen erneut

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern werden die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie weiter entschärft. Die Staatsregierung hat beschlossen, dass von morgen an Clubs und Diskotheken wieder öffnen dürfen. Auch Volksfeste und Weihnachtsmärkte dürfen nun wieder stattfinden. Allerdings gilt für Clubs und Diskos fortan eine 3G-Plus-Regel. Das bedeutet, wer keinen Impf- oder Genesenennachweis herzeigen kann, muss einen negativen PCR-Test vorlegen. - Außerdem müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht und bei sonstigen Schulveranstaltungen ab Montag keine Masken mehr tragen. - Laut Staatskanzlei-Chef Herrmann ist die Infektionslage stabil. Die Inzidenz liege bei rund 86, wobei es unter den Geimpften sogar nur 19 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gebe. Bei den Ungeimpften liege diese Zahl dagegen mit 194 um ein Vielfaches höher, so Herrmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 19:00 Uhr