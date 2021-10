Bayern lockert Regeln für 2G-Veranstaltungen

Nachrichtenarchiv - 04.10.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern lockert die Corona-Beschränkungen bei all jenen Veranstaltungen, für die die sogenannte 2G-Regel gilt, zu denen also nur Geimpfte und Genesene Zurtritt haben. Das beschloss die Staatsregierung auf der heutigen Sitzung des Ministerrats. Zugelassen werden können zu solchen Veranstaltungen auch Menschen, die einen negativen PCR-Test vorweisen, man spricht dann von "3G plus". Dafür entfallen dann Maskenpflicht, die Obergrenzen bei der Personenzahl, das Alkoholverbot und das Mindestabstandsgebot. Die neuen Regelungen gelten ab übermorgen und können etwa bei Kulturveranstaltungen, Sportereignissen, Kongressen, in Bibliotheken und Musikschulen angewandt werden. Grundsätzlichen Zutritt haben Kleinkinder und Schüler, die im Schulbetrieb ohnehin regelmäßig getestet werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.10.2021 18:45 Uhr