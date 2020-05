Bayern lockert nun auch die Kontaktbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 07.05.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern lockert die Corona-Kontaktbeschränkungen weiter. Das hat Ministerpräsident Söder heute früh im BR angekündigt. Damit setzt auch der Freistaat um, was Bund und Länder gestern vereinbart haben - dass sich nämlich Mitglieder eines Haushalts mit Angehörigen eines anderen Haushalts treffen dürfen. Bisher ist lediglich erlaubt, dass man sich - abgesehen von direkten Verwandten - mit einer Kontaktperson treffen darf. Söder sieht in den jüngsten Lockerungen insgesamt eine Rückgabe der Verantwortung an die Bürger. Man werde sehen, wie das funktioniert. Es sei eine Notbremse eingebaut worden, sagte der Ministerpräsident mit Blick auf die vereinbarte Obergrenze für Neuinfektionen. Wenn eine bestimmte Zahl überschritten werde, könne in dem betroffenen Landkreis manche geplante Lockerung verschoben oder zurückgenommen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 11:00 Uhr