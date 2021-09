Bayern lockert Maßnahmen gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Staatsregierung lockert die Corona-Maßnahmen. Von morgen an darf in Bayern wieder in Clubs, Diskotheken und auf Volksfesten gefeiert werden. Für Clubs und Diskos gilt nach den Worten von Staatskanzleichef Herrmann fortan allerdings eine 3G-Plus-Regel. Das bedeutet, wer keinen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen kann, muss einen negativen PCR-Test vorlegen. Weihnachts- und Christkindl-Märkte dürfen ebenfalls wieder stattfinden. Bordelle können wieder öffnen. - Außerdem beschloss das Kabinett, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht und bei sonstigen Schulveranstaltungen keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 18:00 Uhr