Bayern lockert Corona-Regeln für Schulen, Theater und Kinos

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Viele Schüler und Schülerinnen aller Jahrgänge in Bayern haben nach wochenlangem Homeschooling ab heute wieder Präsenzunterricht. Der Betrieb findet tage- oder wochenweise im Wechsel statt - ein Teil der Klasse ist zuhause, einer im Schulgebäude. Denn höchstens 15 Schüler dürfen in einem Raum sein. Es gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. Die Staatregierung lockert ab heute auch im Kulturbereich die Regeln. In Theatern, Kinos und Konzertsälen darf es wieder Vorstellungen geben - in geschlossenen Räumen mit 50 Zuschauern, im Freien mit 100. Außerdem fährt der Flughafen München seinen Betrieb weiter hoch. 60 Ziele, doppelt soviele wie zuletzt, werden wieder angeflogen, darunter Kopenhagen, Lissabon und Florenz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 07:00 Uhr