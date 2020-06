Bayern lockert Corona-Beschränkungen weiter

Gewerkschaft der Polizei sieht keine Rechtfertigung für Stuttgarter Gewaltexzess

Stuttgart: Nach den massiven Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt sieht der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Radek, keine Rechtfertigung für die Ausschreitungen. Die Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten einen Gewaltexzess, der sich explosionsartig entwickelt habe, so Radek im BR. An die Politik gerichtet erklärte Radek, sie müsse sich klar vor die Polizei stellen. Diese sorge schließlich auch dafür, dass ungestörtes Feiern möglich sei. Bei den schweren Auseinandersetzungen in Stuttgart hatten Hunderte Gewalttäter in der Nacht zum Sonntag die Innenstadt verwüstet, 19 Polizisten wurden verletzt, 24 meist minderjährige Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei sieht keine politischen Motive hinter der Gewalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 07:00 Uhr