Bayern lockert Corona-Beschränkungen stufenweise

München: In Bayern werden die Beschränkungen aufgrund der Corona-Krise stufenweise gelockert. Ab Montag nächste Woche ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. Ab diesem Datum dürfen auch Baumärkte und Gärtnereien wieder öffnen, erklärte Ministerpräsident Söder. Eine Woche später, also ab dem 27. April, alle Geschäfte mit einer Fläche bis maximal 800 Quadratmeter. Autohäuser, Fahrradläden und Buchhandlungen sind von der Obergrenze ausgenommen. Friseure dürfen ab dem 4. Mai wieder arbeiten. Restaurants und Hotels müssen dagegen vorerst auf den Normalbetrieb verzichten. Mit Blick auf den Fußball sagte Söder, man werde die Möglichkeit von "Geisterspielen" in den nächsten Wochen diskutieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 16:00 Uhr