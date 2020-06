Bayern lockert Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Beschränkungen in Bayern sollen weiter gelockert werden. Nach BR-Informationen hat sich der Koalitionsausschuss von CSU und Freien Wählern am späten Abend auf mehrere Schritte geeinigt. So sollen sich im öffentlichen Raum künftig wieder bis zu zehn Personen treffen dürfen - bislang sind solche Treffen auf Angehörige zweier Haushalte beschränkt. Lokale und Restaurants sollen auch länger als bis 22 Uhr öffnen, Geschäfte und Supermärkte wieder mehr Kunden reinlassen und Hotels ihre Wellnessbereiche öffnen dürfen. Außerdem soll offenbar der Katastrophenfall beendet werden. Diesen hatte die Staatsregierung Mitte März ausgerufen, um sich im Kampf gegen die damals rasche Ausbreitung des Coronavirus Steuerungs-, Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten zu sichern. Formal sollen all diese Schritte heute vom Kabinett beschlossen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 07:00 Uhr