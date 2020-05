Bayern lockert Beschränkungen weiter

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern werden von heute an die Corona-Beschränkungen weiter gelockert. Ab sofort können sich Angehörige zweier Haushalte wieder treffen - sowohl in privaten Räumen als auch im Freien, etwa zum Grillen im Garten und demnächst auch in Biergärten. Trotz der Erleichterungen rief Staatskanzleichef Herrmann dazu auf, Gruppenbildungen möglichst zu vermeiden. Es soll nicht aus der privaten Begegnung eine Infektion entstehen, mahnte er. Erst am Dienstag hatte das bayerische Kabinett beschlossen, die bisherigen strikten Ausgangsbeschränkungen aufzuheben. Seit vorgestern brauchen die Menschen im Freistaat keinen triftigen Grund mehr, um die Wohnung zu verlassen. Ein Abstandsgebot von 1,5 Metern, ein Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum und gewisse Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 06:00 Uhr