Bayern lockert Ausgangssperre und öffnet ab 22. Februar die Schulen

München: In Bayern wird der Lockdown bis zum 7. März verlängert. Schulen und Kitas können aber teilweise ab dem 22. Februar wieder öffnen, die Ausgangssperre fällt weitgehend weg. Ministerpräsident Söder sagte nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts, die Lage in Bayern sei inzwischen viel, viel besser. Man dürfe jedoch die Mutationen des Virus nicht außer Acht lassen. Darum könnten Lockerungs-Perspektiven nur mit Vorsicht gegeben werden. Wirtschaftsminister Aiwanger betonte, er habe sich für Geschäfte eine schnellere Öffnung gewünscht, insgesamt habe man in Bayern aber vernünftige Beschlüsse getroffen. Sehr zufrieden sei er damit, dass die Ausgangssperre in Bayern ab kommenden Montag nur noch in Regionen mit einer Inzidenz über 100 gelte. Außerdem begrüßte er, dass neben Abschlussklassen und Grundschulen auch Fahrschulen ab 22. Februar wieder öffnen dürfen. Das sei gerade für die Menschen in ländlichen Gebiete wichtig. Der Präsenzunterricht ist aber an einen Inzidenzwert von unter 100 gekoppelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 15:00 Uhr