Bayern lockert 10H-Regel

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Staatsregierung will die umstrittene 10H-Regel zum Mindestabstand für Windkraftanlagen lockern. Künftig ist auf bestimmten Flächen ein verringerter Mindestabstand von tausend Metern vorgesehen. Dies gilt etwa in Wäldern, entlang von Autobahnen und Zugstrecken, in Industrie- und Gewerbegebieten, auf Truppenübungsplätzen sowie in Gebieten, in denen vorrangig Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Am Abend hat auch die CSU-Landtagsfraktion den Lockerungen zugestimmt. Bayerns Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger hatten den Abgeordneten den Kompromiss erläutert. Söder sagte anschließend, nun könnten bis zu 800 neue Anlagen gebaut werden. Aiwanger betonte, er gehe davon aus, dass der Bund den Vorschlag Bayerns akzeptiere. Das bezweifeln SPD und Grüne im Landtag. Bisher hat sich Bundeswirtschaftsminister Habeck noch nicht zur gelockerten 10H-Regel geäußert. Geht dem Bund der Kompromiss nicht weit genug, könnte er der 10H-Regel letztlich die rechtliche Grundlage entziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2022 06:00 Uhr